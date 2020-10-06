عاجل: الجيش يعلن السيطرة الكاملة على معسكر الخنجر الإستراتيجي ومواقع اخرى مهمة

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن الجيش اليمني اليوم الثلاثاء السيطرة الكاملة واستعادة معسكر الخنجر الاستراتيجي في الجوف، ونقطة البرقاء والرقيب الأبيض،بعد عملية عسكرية واسعة شمال محافظة الجوف.

وأكد أركان حرب اللواء الأول حرس حدود العميد جميل المعالم لموقع الجيش أن قوات الجيش الوطني باتت تسيطر على معسكر الخنجر الاستراتيجي بشكل كامل، ونقطتي البرقاء والرقيب الأبيض، وتتقدم غرباً باتجاه بير المرازيق شرق الجوف.

واضاف أن الجيش أصبح يسيطر نارياً على موقع 55 الاستراتيجي، والمناطق المحيطة به.

وقال العميد جميل المعالم إن العملية اشتركت فيها عدد من الأولوية العسكرية، وما تزال مستمرة، وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيا الحوثية، المدعومة إيرانياً، متكبدة الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.

وأكد أن لتحالف دعم الشرعية له دور كبير في التقدم، من خلال الضربات المحكمة للمقاتلات، التي قصفت عناصر المليشيا وتعزيزاتها وآلياتها، مشيراً إلى أن أبطال الجيش مستمرون في مطاردة فلول المليشيا في صحراء خب والشعف.