أزمة مفتعلة تطحن المواطن وتنعش سوق اللصوص.. سعر (دبة البترول) يصل مبلغ خيالي احباط هجوم للحوثيين على نجران عاجل: أقوى رد من أردوغان على تصريحات ماكرون عن الإسلام.. «قلة أدب ولا يعرف حدوده» هل تحمينا نزلات البرد من كورونا؟ تحذير من نتائج كارثية مع اعلان الحوثيين بدء العام الدراسي عيدروس الزبيدي ينادي بالانفصال من الرياض شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن كارثة وشيكة في اليمن ترامب ينتهك تدابير الصحة العامة في أول ظهور له بعد عودته للبيت الأبيض أخطر جاسوسة مصرية عملت لصالح إسرائيل ...وكيف وقعت في قبضة المخابرات تفاصيل المعارك الدامية في الحديدة وخسائر المليشيات بالعشرات بينهم قيادات بارزة
وصل سعر جالون البترول (سعة 20 لتر) الى 20 ألف في السوق السوداء بمحافظة إب (وسط اليمن) مع انعدامه في محطات الوقود الذي تبيعه بسعر 6000 آلاف ريال.
وشكا مواطنون -لمأرب برس- استمرار ازمة الوقود منذ ما يقارب الثلاثة الاشهر.
واكدوا ان ازمة المشتقات النفطية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مفتلعة؛ بهدف انعاش السوق السوداء والتربح الغير مشروع على حساب المواطن الذي يتحمل تبعات تلك الأزمات.
وتتكدس مئات السيارات امام بعض المحطات وسط مدينة إب في طوابير طويلة للحصول على مادة البترول فيما انتشر تجار السوق السوداء على جنبات الطرق والشوارع الرئيسية.
وخلال الفترة الماضية كان سعر 20 لتر بترول في السوق السوداء ما بين (10 الى 15 الف)