أزمة مفتعلة تطحن المواطن وتنعش سوق اللصوص.. سعر (دبة البترول) يصل مبلغ خيالي

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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وصل سعر جالون البترول (سعة 20 لتر) الى 20 ألف في السوق السوداء بمحافظة إب (وسط اليمن) مع انعدامه في محطات الوقود الذي تبيعه بسعر 6000 آلاف ريال.

وشكا مواطنون -لمأرب برس- استمرار ازمة الوقود منذ ما يقارب الثلاثة الاشهر.

واكدوا ان ازمة المشتقات النفطية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مفتلعة؛ بهدف انعاش السوق السوداء والتربح الغير مشروع على حساب المواطن الذي يتحمل تبعات تلك الأزمات.

وتتكدس مئات السيارات امام بعض المحطات وسط مدينة إب في طوابير طويلة للحصول على مادة البترول فيما انتشر تجار السوق السوداء على جنبات الطرق والشوارع الرئيسية.

وخلال الفترة الماضية كان سعر 20 لتر بترول في السوق السوداء ما بين (10 الى 15 الف)