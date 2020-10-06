احباط هجوم للحوثيين على نجران

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.
وأكد في بيان مقتضب أن ميليشيات الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين.