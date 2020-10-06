احباط هجوم للحوثيين على نجران

من قلب الرياض.. وزير يكشف عن انقلاب ثالث على الرئيس ”هادي“ يقوده اثنان من كبار قيادات ”الشرعية“ تنفيذا لرغبة دولة إقليمية.. تعرف على أسماء قادة الانقلاب والدولة الممول (20826)