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احباط هجوم للحوثيين على نجران

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.

وأكد في بيان مقتضب أن ميليشيات الحوثي مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين.

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