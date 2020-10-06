تحذير من نتائج كارثية مع اعلان الحوثيين بدء العام الدراسي

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حذر وزير الإعلام معمر الارياني ،من النتائج الكارثية لممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في القطاع التعليمي مع إعلانها تدشين العام الدراسي الجديد.
وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة (سبأ)" ان هذه الممارسات تستهدف تجهيل المجتمع واستلاب ارادته وإدارته لصالح تكريس الاجندة الايرانية التخريبية وسياسات نشر الفوضى والعنف في اليمن والمنطقة، وبث أفكارها الارهابية المتطرفة التي سيدفع ثمنها اليمن والمنطقة والعالم اجمع لأجيال قادمة".
واضاف الارياني "ان مليشيا الحوثي استقبلت العام الدراسي الجديد بمناهج محرفة للصفوف الدراسية الاولى بهدف غسل عقول اطفالنا وتزوير التاريخ، وتوزيع استمارات فرز سياسي ومذهبي للكادر التعليمي، وخصخصة التعليم الحكومي عبر فرض رسوم باهضة توازي المدارس الخاصة دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية".
واكد الارياني ان ماتقوم به مليشيا الحوثي من استهداف وفرز للمدرسين، وغسل لادمغة الأطفال، وتلاعب بالمناهج، وإلغاء مجانية التعليم وتحويله إلى بوابة للفساد والاستثمار وتمويل مجهودها الحربي، هي عمليات تجريف منظم للقطاع التعليمي تستهدف دفع الطلاب خارج مقاعد الدراسة وافراغ العملية التعليمية من مضمونها.