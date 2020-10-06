عيدروس الزبيدي ينادي بالانفصال من الرياض

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اعتبر رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، عيدروس الزبيدي، أنه لا حل لقضية الجنوب، سوى الانفصال عن شمال البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين في العاصمة السعودية الرياض، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي.
وقال أنه لا حل للصراع، إلا بالعودة إلى جذوره ومسبباته، والمتمثلة بالاستجابة لمطالب وتطلعات شعب الجنوب، في استعادة دولته وهويته، حسب تعبيره، في إشارة إلى الانفصال عن الشمال.
وأضاف أن شعب الجنوب لديه قضية حية وحاضرة، لا يمكن وضع حلول مؤقتة أو عابرة لها.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي خطة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية.
مؤكدا أن الوفد التفاوضي قدم خطته بشأن إعادة التموضع العسكري وتم الاتفاق حول الكثير منها، دون الإفصاح عن ماهيتها.
وشدد الزبيدي على تطبيق مبدأ المناصفة في تشكيل الحكومة بين الشمال والجنوب، مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي خلافات أو تباينات بين مكونات الجنوب في هذا الشأن.