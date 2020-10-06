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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، "إحباط هجوم حوثي وشيك جنوب البحر الأحمر".
ووفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أكد التحالف في بيان أنه قام بـ"تدمير زورق مسير مفخخ قرب ميناء الصليف".
وأوضح أنه "أحبط هجوما إرهابيا حوثيا وشيكا جنوب البحر الأحمر"، دون تفاصيل وأشار إلى أن "الحوثيين مستمرون في تهديد التجارة العالمية بالبحر الأحمر".