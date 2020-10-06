أرقام مخيفة وصادمة 5730 إصابة بحمى الضنك والمكرفس في تعز

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 200

سجلت السلطات الصحية بمحافظة تعز 5.730 إصابة بحمى "الضنك" و"المكرفس"، خلال الأشهر التسعة الماضية.

، جاء ذلك في تصريحات ل نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة في تعز، تيسير السامعي، الإثنين.

وذكر السامعي، أن مكتب وزارة الصحة في تعز سجل 5.730 إصابة بحمى "الضنك" و"المكرفس" منذ مطلع 2020، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن "أربع حالات وفاة رصدت من إجمالي الإصابات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعاني تعز تدهورا حادا في القطاع الصحي، بسبب الصراع المشتعل الذي أدى إلى إغلاق نصف المرافق الطبية ، ما جعل العديد من السكان معرضين للأوبئة والأمراض.