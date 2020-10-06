سلسلة بشرية لطلاب مدرسة الميثاق بمأرب : بذور المستقبل تنفذ حملة سبتمبريون الهوا والهوية

الثلاثاء 06 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس-خاص

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نفذت مبادرة بذور المستقبل مع المئات من طلاب مدرسة الميثاق الإساسية الثانوية بمدينة مأرب سلسلة بشرية في ساحة المدرسة تحت شعار سبتمبريون الهوا والهوية.

وتهدف الفعالية التي اقيمت برعاية وزير الشباب والرياضة- نايف البكري وحضور مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوه إلى تعميق مبدأ الولاء الوطني والهوية اليمنية واحياءاً لذكرى الأعياد الوطنية لثورتي 26 سبتمبر 1962 والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين.

من جانبهم عبر طلاب مدرسة الميثاق عن ألمهم بفعل تقصير الجهات الرسمية حيث يعانون بسبب الدمار الذي خلفه الصاروخ البالستي الذي أطلقته المليشيات الحوثية على المدرسة عشية يوم ٢٦ سبتمبر.

وفي الفعالية رفع الطلاب لافتات مناشدة للمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الطفل للنظر بجدية حول مظلمتهم التي يعيشون وجعها، وتكبدون ألم الخوف كل لحظة من أن يتكرر نفس السلوك الهمجي من قبل المليشيا الإجرامية.

واعتبر مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوة:"

هذه الفعالية انها تبعث على الفخر بشباب المستقبل، وأنه لا خوف على الجمهورية والهوية اليمنية ما دام هؤلاء الشباب والفتية يتمتعون بروح المسؤولية تجاه وطنهم متسلحين بسلاح العلم والوعي والمعرفة".

من جانبه اكد محمد مارش مدير مكتب التربية في مدينة مأرب أن التعليم هو أحد أهم الأمور التي تقلق المليشيات الحوثية الإنقلابية، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم مستندين إلى ماضي أجدادهم في أن يحكموا الشعب بالعنف والإرهاب والتجهيل، ولا يسمحوا لهم بالتعليم لأن العلم أكبر أعداء المليشيات في كل زمان".

مضيفاً:" لكن هيهات لهم فشبابنا وطلابنا يبذلون قصارى جهدهم في التحصيل العلمي بانتظام دائم".

واشارت رئيس مبادرة بذور المستقبل- رضا أمين الى ان الحملة تأتي من منطلق الواجب المجتمعي تجاه أطفال اليمن التي تنتهك حقوقهم ويراد لهم الموت وهم يطلبون العلم في مدارسهم".

مضيفةً:" كما أن ذكرى سبتمبر وأكتوبر غاليه علينا فأردنا أن نحيي هذه الذكرى بطريقتنا الحضارية الخاصة".

واختتمت الفعالية بصناعة العلم اليمني من خلال بصمات اليد من قبل الضيوف وطلاب المدرسة مما شكل لوحة بديعة مليئة بالوطنية وشعور الإنتماء للهوية اليمنية.

هذا وحضر الفعالية مستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ داوود علوه، ومدير مكتب التربية والتعليم بمدية مأرب محمد مارش، ومدير مكتب الشباب والرياضة بمدينة مأرب سياف حشوان.