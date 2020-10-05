زوجة السلطان هيثم بمعية صاحبات السمو والسيدات وصاحبات المعالي في مهمة خارج السلطنة

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فاجأت زوجة سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، العمانيين بأول زيارة خارجية أجرتها إلى البلاد، بعد أن تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام عمانية، أن زوجة السلطان هيثم بن طارق، أجرت زيارة مع وفد رفيع إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح.
وقالت وكالة الأنباء العمانية على حسابها في "تويتر": "عادت إلى البلاد مساء اليوم السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم –حفظها الله ورعاها– والوفد المرافق".
وأضافت الوكالة: "ضم الوفد عددًا من صاحبات السمو والسيدات وصاحبات المعالي قادمة من دولة الكويت الشقيقة بعد أن قدمت واجب العزاء والمواساة إلى صاحبات السمو عضوات الأسرة الحاكمة الكويتية".
وأثارت زيارة زوجة السلطان هيثم بن طارق إلى الكويت مفاجأة للعمانيين؛ حيث تعد هي زوجة أول حاكم عربي تزور الكويت لتقديم العزاء، معتبرين أنه يعبر عن العمق بين الشعبين.