مارب: د عبدربة مفتاح يناقش مع وكالة التنمية الدولية الوضع الإنساني بالمحافظة

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع فريق وكالة التنمية والإغاثة الدولية "أدرا "برئاسة مدير مكتب المنظمة بالمحافظة علي صالح سعيد التدخلات الإنسانية والتنموية للوكالة وبرامج مساعداتها الإنسانية وخطط تدخلاتها الجديدة بمديريات المحافظة .
ورحب الوكيل مفتاح بمبادرة الوكالة بافتتاح مكتبها في المحافظة والذي سيكون له دور إيجابي في توسيع ونجاح تدخلاتها الإنسانية التي تنفذها حاليا في مجال مشاريع المياه، و الزراعة، وتحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي..
مؤكداً دعم السلطة المحلية لمكتب المنظمة وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ أنشطته الإنسانية بشفافية ووفقا للوائح والقوانين الوطنية.
وتطرق الوكيل إلى أهمية التنسيق مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية لتيسير المهام والتوجه إلى الاحتياج الفعلي المتمثل في التدخلات الإنسانية ذات البعد التنموي والمستدام وخلق فرص العمل..
مشددا على أهمية توسيع المنظمة نطاق تدخلاتها وأنشطتها الإنسانية في المحافظة إلى بقية المديريات وعدم التقوقع في مديريات محددة.