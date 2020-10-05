تركيا تعلن عن انتصارات جديدة وتورد أرقام وأسماء للمعارك التي تخوضها أذربيجان

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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نشرت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، حصيلة لتقدم جيش أذربيجان في "قره باغ" والمناطق المحيطة بها منذ بداية جولة المعارك الحالية في 27 أيلول/ سبتمبر.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن الجيش الأذري تمكن من تحرير 22 منطقة، أهمها مدينة جبرائيل الاستراتجية. ونشرت الوزارة أسماء بقية المدن والبلدات والقرى التي سيطرت عليها القوات الأذرية خلال الأيام الماضية.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف عن السيطرة على "جبرائيل" الاستراتيجية، جنوب منطقة قره باغ. وفي سياق متصل، اتهمت باكو، يريفان، بإطلاق صواريخ على عدة بلدات خارج الإقليم الانفصالي، بعمق الأراضي الأذرية.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية إن نظام الرادار الخاص بها سجل أن عمليات الإطلاق تمت من أراضي أرمينيا، وأن القصف استهدف مناطق مكتظة بالسكان وبنى تحتية مدنية، وهو ما نفته يريفان.