المشروب الأحمر الذي أذهل العلماء بالقضاء على الشيخوخة

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أذهل مشروب أحمر اللون علماء بارزين بعدما تثبتوا من أن تناوله باعتدال يمكن أن يكون سببًا لتجنب الإصابة بالأمراض لعمر طويل.
وتمتلئ جميع خلايا جسم الإنسان بمولدات طاقة صغيرة تسمى الـ”ميتوكوندريا”، ولكن عندما تصبح الـ”ميتوكوندريا” قديمة، تكون أقل كفاءة،.
وربما تتحول إلى عناصر سامة أو تعوق قدرة الخلايا في الأعضاء على أداء وظائفها ، بحسب العربية نت نقلاً عن “ذي إكسبريس” البريطانية .
حيث اكتشف العلماء أن الرمان يحتوي على مادة تسمى Urolithin A “يوروليثن A”، والتي تعد المركب الأول والوحيد المعروف بأنه يمكنه تجديد الـ”ميتوكوندريا”.