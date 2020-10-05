مارب: د عبدربة مفتاح يناقش مع وكالة التنمية الدولية الوضع الإنساني بالمحافظة تركيا تعلن عن انتصارات جديدة وتورد أرقام وأسماء للمعارك التي تخوضها أذربيجان تفاصيل مخيفة: عاصفة مدمرة تضرب دول الخليج وتقتل 8 آلاف شخص في ساعة واحدة المشروب الأحمر الذي أذهل العلماء بالقضاء على الشيخوخة تقرير أمريكي يكشف دور سلطنة عمان في إنقاذ قطر وبقية الدول التي وقفت معها إثيوبيا تعلن رسميا لشعبها عن أول خيرات ومفاجئات سد النهضة والسيسي يلتزم الصمت رويترز: تحول التركيز في حرب اليمن إلى مأرب وآلاف النازحين معرضون للخطر أول تعليق لدكتور عبدالله النفيسي بعد انتصاره قضائيا ضد الإمارات ترامب يتسبب في هبوط أسعار الذهب عالميا ناطق الجيش اليمني يعلن تحول المعركة في مأرب والجوف وصنعاء ويكشف عن آخر المستجدات
كشف معهد "كوينسي" الأمريكي، عن الدور الذي لعبته سلطنة عمان والكويت في إنقاذ قطر، بعد الحصار الذي فرض عليها من جانب السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وقال المعهد في بحث نشره على موقعه الإلكتروني، وأعدته الباحثة الأمريكية أنيل شيلاين: إن "قطر تمكنت من البقاء والازدهاء بمساعدة سلطنة عمان والكويت وتركيا".
وأضافت: أن قطر "حافظت على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما حفزها الحصار في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي؛ من خلال تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي".
وأكد المعهد الأمريكي، أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى ممارسة ضغوط قوية، أو تقديم حوافز للسعوديين؛ للتغلب على الهيمنة الإماراتية لإنهاء أزمة الخليج".
وأوضح أن القيادة السعودية تعتبر الإمارات شريكًا أكثر موثوقية من الولايات المتحدة، لاسيما بالنظر إلى احتمالية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الرئاسة الأمريكية.
وبدأت أزمة حصار قطر عام 2017، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر قطع علاقاتها مع قطر، موجهة عدة طلبات للدوحة، الأمر الذي رفضته قطر واعتبرته تدخل سافرًا في شؤونها الداخلية