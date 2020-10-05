أول تعليق لدكتور عبدالله النفيسي بعد انتصاره قضائيا ضد الإمارات

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علق الأكاديمي عبد الله النفيسي، على قرار محكمة الجنايات في الكويت، بشأن القضية المرفوعة ضده بخصوص دولة الإماراتو قال "النفيسي" في تصريحات إعلامية، إن المحاكمة تأجلت لأكثر من مرة، إلى أن صدر حكم البراءة.
ووصف الأكاديمي الكويتي التهم الموجهة له من النيابة العامة بـ"الخطيرة" وكان المحامي عادل عبد الهادي، أفاد أمس الأحد بأن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمًا ببراءة موكله الأكاديمي عبد الله النفيسي، من تهمة "الإساءة للإمارات".
وقال المحامي في تغريدة على "تويتر" إن هذا الحكم هو أول الأحكام القضائية التي تصدر باسم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد تقدمت بشكوى ضد "النفيسي"،
وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة قطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات). وطالبت الخارجية بمعاقبة "النفيسي" وفق المادة 4 من القانون 1970/30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، والتي تنص على "أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة، أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة، أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب، والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة"