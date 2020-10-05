ترامب يتسبب في هبوط أسعار الذهب عالميا

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين مع توجه الأنظار نحو مستجدات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعد إصابته بفيروس “كورونا”،
مما تسبب في زيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين بشكل خاص مع اقتراب انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6% إلى 1897.20 دولار للأوقية،
كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.3% مسجلاً 1893.37 للأوقية. وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.4% عند 878.17 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.4% إلى 2316.60 دولار للأوقية.
وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 0.5% إلى 23.90 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 93.784 نقطة.