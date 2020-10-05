السعودية تحيل سبعة من القضاة للتأديب.. لهذه الأسباب

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قرارا بإحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس.

وأوضحت مصادر أن القرار يأتي لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية؛ كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.