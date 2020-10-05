سلاح خطير يصل يد تركيا يثير الرعب في دول أوروبا وأمريكا وحلف شمال الأطلسي يخرج عن صمته

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو حلف يضم اكثر من 30 دولة بينها امريكا) يانس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، أن هناك شعورا كبيرا بالقلق نتيجة تبعات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الروسية،
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك في تركيا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "نحن قلقون من حصول تركيا على منظومة إس-400 لأنها تسبب مخاطرة للناتو، ومن الممكن أن تعاقب أنقرة من قبل أمريكا".
من جانبه أشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده كانت في حاجة ملحة إلى المنظومة، قائلا خلال المؤتمر الصحافي: "اشترينا منظومة إس-400 ما أدى لحساسية في حلف الناتو، ولكننا كنا في حاجة ملحة لذلك، وعلى الحلفاء في الناتو أن يتفهموا ذلك".
هذا وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400" جزئيا.