انهيار واسع للحوثيين بمأرب.. الجيش يعلن التقدم في «مراد» والطيران يتدخل في «رحبة»

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال موقع الجيش اليمني ،الاثنين، ان القوات المسلحة، المسنودة بالمقاومة الشعبية حققت انتصارات واسعة وتقدمات ميدانية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، في جبهات جنوب غرب مأرب، تزامناً مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونقل عن مصدر ميداني قوله إن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها لليوم الثالث على التوالي، مع انهيار واسع للمليشيا الحوثية، المدعومة إيرانياً، والتي تلقت اليوم الإثنين ضربات قاصمة في جبهات مراد، جنوب غرب مأرب.

وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، استعادت مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة مراد، كانت تتمركز فيها المليشيات.

وأضاف المصدر أن عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيا المتمردة وقعت في كمين محكم نصبه الجيش الوطني في إحدى شعاب المنطقة.

واكدً أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات جوية خمسة أطقم قتالية تابعة للحوثيين في أطراف مديرية رحبة، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة.