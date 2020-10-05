سلاح خطير يصل يد تركيا يثير الرعب في دول أوروبا وأمريكا وحلف شمال الأطلسي يخرج عن صمته انهيار واسع للحوثيين بمأرب.. الجيش يعلن التقدم في «مراد» والطيران يتدخل في «رحبة» هادي في الكويت وهذا ما قاله للأمير الجديد سقوط مدوي لأفضل أندية العالم والهزيمة التاريخية تفسد فرحة محمد صلاح بشرى سارة للمسافرين عبر منفذ الوديعة على وقع هجمات تصعيدية في الحديدة.. الحكومة تحذر اذا لم يتدخل المبعوث مقارنة بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني بعد تدخل الأمم المتحدة وصول الدفعة الأولى من المرضى اليمنيين إلى مطار صنعاء وترحيب أممي وزير الإعلام: يدعوا لتدخل فوري وعاجل لرفع الحصار والمعاناه عن تعز بدون شروط 7 ملايين دولار دعم هولندي للقطاع الصحي في اليمن
قال موقع الجيش اليمني ،الاثنين، ان القوات المسلحة، المسنودة بالمقاومة الشعبية حققت انتصارات واسعة وتقدمات ميدانية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، في جبهات جنوب غرب مأرب، تزامناً مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
ونقل عن مصدر ميداني قوله إن قوات الجيش والمقاومة تواصل تقدمها لليوم الثالث على التوالي، مع انهيار واسع للمليشيا الحوثية، المدعومة إيرانياً، والتي تلقت اليوم الإثنين ضربات قاصمة في جبهات مراد، جنوب غرب مأرب.
وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، استعادت مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة مراد، كانت تتمركز فيها المليشيات.
وأضاف المصدر أن عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيا المتمردة وقعت في كمين محكم نصبه الجيش الوطني في إحدى شعاب المنطقة.
واكدً أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات جوية خمسة أطقم قتالية تابعة للحوثيين في أطراف مديرية رحبة، كانت في طريقها إلى ذات الجبهة.