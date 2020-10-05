هادي في الكويت وهذا ما قاله للأمير الجديد

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، الاثنين، الى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل.

وكان فى مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله ،سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأسرة آل الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم،طبقا لوكالة سبأ الرسمية.

وعبر الرئيس عن خالص تعازيه ومواساته برحيل فقيد الامة العربية والاسلامية والانسانية سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ..مستعرضاً ومستذكراً مواقفه الاخوية الصادقة مع اشقاءه في اليمن في مختلف المواقف والظروف واسهامات الكويت السخية مع اليمن كما هي كذلك مع مختلف الشعوب والمجتمعات لمصلحة الانسانية جمعا.

وقال هادي " ان دولة الكويت الشقيقة وفي ظل نهجها الحكيم وقيادتها الرشيدة ستظل كعادتها وفية لقضايا امتها مقرونة بالحكمة للاسرة الحاكمة وشعبها الاصيل ".

كما قدم الرئيس هادي خالص التهاني والتبربكات لسمو امير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الاحمد الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده ..متمنياً له التوفيق والسداد ولشعب الكويت التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

رافق الرئيس في الزيارة ، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ،ومستشاري رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وعبدالوهاب الأنسي ، وعبد الملك المخلافي ،وعبدالرحمن السقاف ،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ،ووزير الخارجية محمد الحضرمي ،وسفير بلادنا لدى دولة الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع.