بشرى سارة للمسافرين عبر منفذ الوديعة

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اطلع مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري ، اليوم الاثنين ، على سير العمل في انشاء وتركيب وحدة الـ (بي سي ار ) بالمنفذ المخصصة لفحص كورونا والمقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

واوضح الصيعري لوكالة (سبأ) ان إدارة الميناء سعت من ذو الوهلة الأولى لانتشار جائحة فيروس كورونا للحصول على وحدة (بي سي ار) لاهميتها البالغة في المنفذ الوحيد لليمن مع المملكة العربية السعودية.

واشار الى أن إدارة الميناء تعمل حالياً على التنسيق لتهيئة المحجر الصحي بالميناء مع وزارة الصحة العامة والسكان لمواكبة هذه الخطوة الهامة التي ستضيف للجانب الصحي بالميناء من اهم متطلباتة واحتياجاته لتركيب وانشاء الوحدة للمساهمة في عملية فحص المسافرين من فيروس كورونا.

ولفت مدير منفذ الوديعة الى بدء تدريب الكادر الصحي للعمل في وحدة الـ (بي سي ار)..منوهاً ان الوحدة ستعمل على تخفيف الازدحام و انسيابية حركة المسافرين تزامناً مع الوحدات الاخرى في المحافظات المحررة تحت إشراف وزارة الصحة العامة والسكان.،لكنه لم يحدد موعد بدء العمل بها في المنفذ.

كما ثمن جهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ووقوفهم مع أشقائهم باليمن في مختلف المجالات.

يشار الى ان منفذ الوديعة يشهد ازدحاما شديدا بالمسافرين المتجهين الى السعودية.

واشتكا عدد من المسافرين- عبر مأرب برس- من الازحام الكبير في المنفذ وفي مراكز فحص كورونا المتواجدة في كلا من عدن وسيئون.