مقارنة بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني بعد تدخل الأمم المتحدة وصول الدفعة الأولى من المرضى اليمنيين إلى مطار صنعاء وترحيب أممي وزير الإعلام: يدعوا لتدخل فوري وعاجل لرفع الحصار والمعاناه عن تعز بدون شروط 7 ملايين دولار دعم هولندي للقطاع الصحي في اليمن الجيش الوطني يعلن مقتل العشرات من المليشيات الحوثية وبينهم قيادات بارزة في معارك الريهمي بالحديدة بعد اشتعال المعارك في ”الدريهمي“.. “علي محسن الأحمر“ يوجه رسالة هامة للمقاتلين في ”الساحل الغربي“ ويؤكد على ”واحدية معركة الأحرار في الساحل ومأرب“ عبر اتصال ”فيديو كونفرنس“.. ”عيدروس الزبيدي“ يبلغ قيادات مجلسه في عدن بـ”خطة تموضع عسكري جديدة“ واتفاق مع الرياض المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية موقفا ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. مالذي سيعمله في حال فوزه؟ ظهور مفاجئ وغير متوقع لزوجة السلطان هيثم يلفت أنظار العمانيين..والسيدة الجليلة يتصدر تويتر .. فيديو ”الانتقالي الجنوبي“ ينفذ حملة أمنية واسعة لاعتقال ”الحمير“ في عدن