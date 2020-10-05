مقارنة بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني بعد تدخل الأمم المتحدة وصول الدفعة الأولى من المرضى اليمنيين إلى مطار صنعاء وترحيب أممي وزير الإعلام: يدعوا لتدخل فوري وعاجل لرفع الحصار والمعاناه عن تعز بدون شروط 7 ملايين دولار دعم هولندي للقطاع الصحي في اليمن الجيش الوطني يعلن مقتل العشرات من المليشيات الحوثية وبينهم قيادات بارزة في معارك الريهمي بالحديدة بعد اشتعال المعارك في ”الدريهمي“.. “علي محسن الأحمر“ يوجه رسالة هامة للمقاتلين في ”الساحل الغربي“ ويؤكد على ”واحدية معركة الأحرار في الساحل ومأرب“ عبر اتصال ”فيديو كونفرنس“.. ”عيدروس الزبيدي“ يبلغ قيادات مجلسه في عدن بـ”خطة تموضع عسكري جديدة“ واتفاق مع الرياض المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية موقفا ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. مالذي سيعمله في حال فوزه؟ ظهور مفاجئ وغير متوقع لزوجة السلطان هيثم يلفت أنظار العمانيين..والسيدة الجليلة يتصدر تويتر .. فيديو ”الانتقالي الجنوبي“ ينفذ حملة أمنية واسعة لاعتقال ”الحمير“ في عدن
رحب كل من منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي، والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، بعودة المرضى اليمنيين الذين تلقوا الرعاية الطبية في الأردن.
وقال غريفث في بيان: "نحن ممتنون لكل من تعاون في القيام بهذا الجسر الجوي الطبي"، مؤكدا أن فتح مطار صنعاء هو أحد الطرق المستدامة لليمنيين لتلقي العلاج الطبي المنقذ للأرواح في الخارج.
وأبدى غريفيث شكره للسلطات اليمنية على تعاونها، وللمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها للمرضى، ولجمهورية مصر العربية على استعدادها للمساعدة، وكذلك للمملكة العربية السعودية على مساعدتها في هذه المبادرة.
أما منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي فقد قالت إنه "لأمر رائع أن نرى المرضى يعودون إلى منازلهم بعد تلقيهم للعلاج. هؤلاء أشخاص تم اختيارهم بعناية خاصة.
فقد تم اختيارهم لأول رحلة جوية من الجسر الجوي الطبي في شهر فبراير لأنهم كانوا يعانون من أمراض السرطان والكلى والتشوهات الخلقية، ولم يتمكنوا من الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها في اليمن".
وأضافت غراندي: "بسبب الحرب والحصار وانهيار النظام الصحي، كان أملهم الوحيد هو في مغادرة البلد.
" وقامت منظمة الصحة العالمية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام بتنظيم الرحلات الجوية إلى اليمن بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.
هذا ويكافح ملايين اليمنيين يوميا للحصول على الرعاية الصحية. كما يواصل شركاء العمل في القطاع الصحي دعمهم للسلطات الصحية في الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة، بما في ذلك أثناء جائحة كورونا.
ولا تزال اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان - أي أكثر من 24 مليون شخص - إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
ولم يتم تلقي سوى 1.3 مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار اللازمة للاستجابة الإنسانية في عام 2020.