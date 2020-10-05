7 ملايين دولار دعم هولندي للقطاع الصحي في اليمن

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت الأمم المتحدة، تقديم هولندا 7 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي المتدهور في اليمن، وفق ما أعلنه، الأحد، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن.

يخصص مبلغ المنحة، لتوفير أدوية ومستلزمات الصحة الإنجابية الطارئة المنقذة للحياة، في جميع مناطق اليمن البالغ عددها 333 مديرية، خلال السنوات الأربع المقبلة".

وأورد البيان أن "النظام الصحي في اليمن، خاصة المتعلق بالصحة الإنجابية، يشهد انهيارا شبه كامل، فيما أُجبر ما يقرب من نصف المرافق الصحية على الإغلاق أو العمل جزئيا".

وتابع: "20 بالمئة من المرافق الصحية، تقدم خدمات صحة الأم والطفل، وغالبا ما تنفد الأدوية الأساسية الخاصة بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، ما يجبر النساء على الشراء من القطاع الخاص".

وخلال مايو/ أيار الماضي، تم تعليق ما يقرب من 70 بالمئة من برنامج الصحة الإنجابية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، بسبب شح التمويل.

ومنذ أشهر، تشكو وكالات الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل لإغاثة ملايين السكان.

ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى الصراع المستمر إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.