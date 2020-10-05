الجيش الوطني يعلن مقتل العشرات من المليشيات الحوثية وبينهم قيادات بارزة في معارك الريهمي بالحديدة

الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني في ألوية العمالقة، عن ، مقتل عشرات من مسلحي المليشيات الحوثية، بينهم قيادي ميداني، في اشتباكات مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، بمحافظة الحديدة.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، في بيان: "وحدة تابعة للقوات المشتركة استهدفت مجاميع مسلحة حوثية في منطقة جنوبي محافظة الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون".

وأسفر الهجوم عن "مصرع قائد (لم يسمه) المجاميع المسلحة للمليشيات الحوثية ومعه عشرات المسلحين، فيما أصيب آخرون "، وفق البيان.

واشتدت المعارك بين قوات الجيش الوطني والمليشيات والحوثية منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، في عدة جبهات، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، إضافة إلى نزوح العديد من الأسر.

ومنذ ستة أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المليشيات الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.