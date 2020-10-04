المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية موقفا ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. مالذي سيعمله في حال فوزه؟

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية،جو بايدن، الاحد 4 اكتوبر/تشرين الأول، موقفه واضحا من حرب اليمن وخطته التي سيتبناها حيالها في حال فوزه بالانتخابات القادمة.

وأكد "بايدن" في بيان نشره الموقع الرسمي لحملته الانتخابية، عزمه على إنهاء دعم بلاده للحرب في اليمن، حال فوزه بالانتخابات.



وقال: ”إذا فزت بالانتخابات سأعيد تقييم علاقاتنا بالرياض وأنهي دعمنا لحرب اليمن".



وكان ملف اليمن ضمن سجلات الحملات الانتخابية بين المرشحين الديمقراطي بايدن والجمهوري دونالد ترامب، والأخير يدعم بشكل كبير السعودية والإمارات (شريكي التحالف في اليمن)، مقابل صفقات سلاح كبيرة.



وانتقدت تقارير لمنظمات حقوقية دولية مشاركة واشنطن في الحرب باليمن، واستمرار بيع الأسلحة للسعودية والامارات، التي تتهمها تلك التقارير بانتهاكات جسيمة.