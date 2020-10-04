عبر اتصال ”فيديو كونفرنس“.. ”عيدروس الزبيدي“ يبلغ قيادات مجلسه في عدن بـ”خطة تموضع عسكري جديدة“ واتفاق مع الرياض المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية موقفا ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. مالذي سيعمله في حال فوزه؟ ظهور مفاجئ وغير متوقع لزوجة السلطان هيثم يلفت أنظار العمانيين..والسيدة الجليلة يتصدر تويتر .. فيديو ”الانتقالي الجنوبي“ ينفذ حملة أمنية واسعة لاعتقال ”الحمير“ في عدن معلومات أكثر من مخيفة لا تعرفها النساء عن العدسات اللاصقة أشهر سياسي معارض في مصر يناشد الرئيس أردوغان خلافات تعصف بالأسرة الملكية الحاكمة الفنانة أحلام تتعرض لصدمة غير متوقعة في السعودية... لماذا قاطع السعوديون حفلها الغنائي الملك سلمان يوافق على جملة من القرارات الهامة مقتل رياضي شهير في معارك أرمينيا وأذربيجان
أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية،جو بايدن، الاحد 4 اكتوبر/تشرين الأول، موقفه واضحا من حرب اليمن وخطته التي سيتبناها حيالها في حال فوزه بالانتخابات القادمة.
وأكد "بايدن" في بيان نشره الموقع الرسمي لحملته الانتخابية، عزمه على إنهاء دعم بلاده للحرب في اليمن، حال فوزه بالانتخابات.
وقال: ”إذا فزت بالانتخابات سأعيد تقييم علاقاتنا بالرياض وأنهي دعمنا لحرب اليمن".
وكان ملف اليمن ضمن سجلات الحملات الانتخابية بين المرشحين الديمقراطي بايدن والجمهوري دونالد ترامب، والأخير يدعم بشكل كبير السعودية والإمارات (شريكي التحالف في اليمن)، مقابل صفقات سلاح كبيرة.
وانتقدت تقارير لمنظمات حقوقية دولية مشاركة واشنطن في الحرب باليمن، واستمرار بيع الأسلحة للسعودية والامارات، التي تتهمها تلك التقارير بانتهاكات جسيمة.