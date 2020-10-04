 ظهور مفاجئ وغير متوقع لزوجة السلطان هيثم يلفت أنظار العمانيين..والسيدة الجليلة يتصدر تويتر .. فيديو

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في ظهور جديد أعلنت وسائل إعلام عمانية، اليوم الأحد، عن توجه السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم بن طارق، إلى دولة الكويت.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن زيارة السيدة الجليلة إلى الكويت، جاءت لتقديم واجب العزاء والمواساة إلى عضوات الأسرة الحاكمة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق، في وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد..
وتداول ناشطون مقاطع فيديو لموكب زوجة السلطان هيثم والوفد المرافق لها، وهو في طريقه إلى الكويت، وسط إشادة واسعة. وتصدر وسم "#السيده_الجليله" قائمة ترند في سلطنة عمان بموقع "تويتر".
يُذكر أن مصطلح "السيدة الجليلة" عاد إلى المشهد العُماني مرة أخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث كان يُطلق حينها على والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد. وكان "السلطان هيثم" أصدر أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء في أعقاب وفاة أمير الكويت صباح الأحمد.