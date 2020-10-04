معلومات أكثر من مخيفة لا تعرفها النساء عن العدسات اللاصقة

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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فقدت فتاة بريطانية البصر بعد لمست العدسات اللاصقة بيديها وهي مبلولتان مما تسبب في إصابتها بمرض طفيلي ففقدت بصر العين اليسرى.

وكانت التفاصيل بأن شارلوت كلاركسون، ذات الـ24 عاماً، تستخدم عدسات لاصقة لتصحيح قصر النظر منذ أن كانت بعمر 13 عام، لكنها فوجئت عندما استيقظت في صباح أحد الأيام وهي تعاني من ألم في إحدى عينينها وغير قادرة على الرؤية بوضوح كما يجب، حيث وضعت العدسات اللاصقة كعادتها ويداها رطبتان.

وقالت شارلوت التي تعمل مربية أطفال إنها كانت تدرك خطورة السباحة أو الاستحمام أثناء وضع العدسات اللاصقة، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف مدى خطورة ملامسة القليل من الماء للعدسات، ، وشخص الطبيب في البداية إصابتها بدمل في عينيها،

وبعد أسبوعين طلبت رأي طبيب آخر وصف لها مضادات حيوية، لكن حالتها ساءت على مدى الأسابيع التالية، وعندما راجعت أخصائي اكتشف إصابتها بمرض طفيلي خطير، وما زالت تعاني من ذلك منذ 18 شهر.