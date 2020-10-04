الفنانة أحلام تتعرض لصدمة غير متوقعة في السعودية... لماذا قاطع السعوديون حفلها الغنائي

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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ذكرت تقارير إعلامية أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فاجأت متابعيها بهذا الأمر بعد أن خلا مهرجانها الأخير في السعودية من الحضور.

وسبق أن كتبت أحلام عن حفل السعودية الخالي من الحضور، قائلًة: “كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة؟، وبحسب عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول أون لاين.

. وأضافت : “أنا سافرت وجيتكم عشان أحتفل فيكم بإذن الله راح أقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور وشكرًا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة”