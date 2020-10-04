معلومات أكثر من مخيفة لا تعرفها النساء عن العدسات اللاصقة أشهر سياسي معارض في مصر يناشد الرئيس أردوغان خلافات تعصف بالأسرة الملكية الحاكمة الفنانة أحلام تتعرض لصدمة غير متوقعة في السعودية... لماذا قاطع السعوديون حفلها الغنائي الملك سلمان يوافق على جملة من القرارات الهامة مقتل رياضي شهير في معارك أرمينيا وأذربيجان الاعلان عن تسيير أول رحلة الى مطار صنعاء بعد تفاهمات مع الحوثيين تعرف على أول قرار من أمير الكويت الجديد تجاه السعودية بعد توليه الحكم السعودية تطرح عملة جديدة مصنوعة من البوليمر.. شاهد من أول ساعات حكمه الأولى.. أمير الكويت الجديد يوجه صفعة قوية لدولة الإمارات
ذكرت تقارير إعلامية أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فاجأت متابعيها بهذا الأمر بعد أن خلا مهرجانها الأخير في السعودية من الحضور.
وسبق أن كتبت أحلام عن حفل السعودية الخالي من الحضور، قائلًة: “كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة؟، وبحسب عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول أون لاين.
. وأضافت : “أنا سافرت وجيتكم عشان أحتفل فيكم بإذن الله راح أقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور وشكرًا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة”