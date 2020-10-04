مقتل رياضي شهير في معارك أرمينيا وأذربيجان

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أعلن الاتحاد الأرمني لرفع الأثقال، اليوم الأحد، مصرع بطل أرمينيا، تاتول أروتيونيان، في معركة شرسة بقره باغ.
وقال الاتحاد الأرمني في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "يعرب الاتحاد عن عميق تعازيه لأسرة وأقارب تاتول أروتيونيان. أرقد بسلام أيها البطل".
وأشار إلى أن "أروتيونيان لم يكن رياضيا رائعا فحسب، بل وكان أيضا صديقا ورفيقا ممتازا ويشهد إقليم قره باغ ومناطق مجاورة له، منذ يوم الأحد الماضي، معارك عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمنية التابعة لـ"جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، والتي تحظى بدعم من أرمينيا