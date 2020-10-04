الاعلان عن تسيير أول رحلة الى مطار صنعاء بعد تفاهمات مع الحوثيين

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الأحد، عن تسيير رحلة جوية من الأردن إلى اليمن، لنقل مرضى يمنيين تلقوا العلاج في الخارج.
وقال "أوتشا" في تغريدة مقتضبة على حسابه في "تويتر"، إن "رحلة طيران مستأجرة للأمم المتحدة في طريقها من عمان إلى صنعاء تحمل مرضى يمنيين".
وأضاف المكتب أن المرضى "كانوا يتلقون العلاج الطبي في الأردن بعد سفرهم من اليمن في فبراير 2020 كجزء من عملية جسر جوي طبي للأمم المتحدة"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت الأمم المتحدة قد دشنت في فبراير الماضي، جسراً طبياً جوياً بين صنعاء وعمّان، لنقل مرضى يمنيون إلى الخارج.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الأمم المتحدة، عن استئناف الرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء، بعد تفاهمات أجرتها مع الحوثيين الذين سبق وأن أغلقوا المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، الشهر الفائت.