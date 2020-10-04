من أول ساعات حكمه الأولى.. أمير الكويت الجديد يوجه صفعة قوية لدولة الإمارات

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجه أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، صفعة قوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأعلن عادل عبد الهادي، محامي المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي براءته من التهم الموجهة إليه بشأن إساءته للإمارات.

وقال عبد الهادي في تغريدةٍ نشرها الأحد، على "تويتر" "أصدرت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار محمد غازي الميموني حكمها الاول اليوم باسم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببراءة الدكتور عبد الله النفيسي من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الامارات".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد تقدمت بشكوى ضد "النفيسي"، وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة قطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات)..

وعلى إثر ذلك أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، بداية العام الجاري، أمرًا بضبط وإحضار الأكاديمي الكويتي للمثول أمامها، الأمر الذي أثار غضب الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين الموقف يتعارض مع حرية الرأي في الكويت، واستغرب آخرون صدور الأمر، خاصة بعد مرور سنتين على الحادثة.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت عن "النفيسي" قوله في مارس/ آذار الماضي، بعد جلسة أخرى من محاكمته، قوله إن التغريدات المتهم فيها لا تحمل إساءة للإمارات بل للقيادي السابق بحركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، مضيفًا أنها "كانت من باب النصيحة والمصلحة العامة