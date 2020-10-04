أسعار الصرف متقلبة في عدن ومستقرة نسبيا بصنعاء والمركزي اليمني يحذر البنوك (آخر تحديث بسعر الدولار والسعودي اليوم)

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وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ،الاحد، تحذيرا لكافة البنوك.
وحذر البنك من التعامل مع شركات ومؤسسات مالية غير بنكية.
وقال ان تلك الشركات والمؤسسات غير مرخصة، تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية.
الى ذلك، تشهد العملة الوطنية عدم استقرار في قيمتها منذ اسابيع ،مع فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن.
وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين استقرارا نسبيا في اسعار الصرف، فيما تواصل العملة، تدهورها في عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.
وفي اخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 4 أكتوبر-بحسب ما رصده مأرب برس -،جاءت الاسعار كما يلي:
*في صنعاء
شراء الدولار 611
بيع الدولار 613
شراء السعودي 161
بيع السعودي 161.3
*في عدن
شراء الدولار 807
بيع الدولار 810
شراء السعودي 212
بيع السعودي 213