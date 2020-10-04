أسعار الصرف متقلبة في عدن ومستقرة نسبيا بصنعاء والمركزي اليمني يحذر البنوك (آخر تحديث بسعر الدولار والسعودي اليوم)

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ،الاحد، تحذيرا لكافة البنوك.

وحذر البنك من التعامل مع شركات ومؤسسات مالية غير بنكية.

وقال ان تلك الشركات والمؤسسات غير مرخصة، تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية.

الى ذلك، تشهد العملة الوطنية عدم استقرار في قيمتها منذ اسابيع ،مع فارق صرف كبير بين صنعاء وعدن.

وتشهد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين استقرارا نسبيا في اسعار الصرف، فيما تواصل العملة، تدهورها في عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وفي اخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 4 أكتوبر-بحسب ما رصده مأرب برس -،جاءت الاسعار كما يلي:

*في صنعاء

شراء الدولار 611

بيع الدولار 613

شراء السعودي 161

بيع السعودي 161.3

*في عدن

شراء الدولار 807

بيع الدولار 810

شراء السعودي 212

بيع السعودي 213