بعد رسالة عاجلة للرئيس.. اتفاق جديد في عدن برعاية المحافظ لملس

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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توصل محافظ عدن أحمد لملس، الاحد الى اتفاق مع المتقاعدين العسكريين لإنهاء أزمة الوقود المستمرة في المدينة منذ أسابيع.، وتنفيذ مطالب العسكريين المعتصمين.

وقال العقيد متقاعد خالد علوي، إنهم سيسمحون لناقلات النفط المتواجدة بميناء الزيت ومقر شركة النفط، بتزويد محطات الوقود في عدن والمحافظات المجاورة.

وأوضح علوي، أن المحطات ستعود للعمل، بعد تزويدها بالوقود اللازم، بموجب الاتفاق الجديد بين المحافظ والمتقاعدين العسكريين.

وذكر أن الاتفاق يقضي أيضا بالتزام محافظ عدن بالتواصل مع الحكومة اليمنية والتحالف، ومتابعة صرف رواتب المتقاعدين فورا.

وكان رئيس مجلس إدارة ميناء عدن محمد علوي أمزربة قد حذر امس السبت من خطورة استمرار إغلاق ميناء عدن من قبل المعتصمين العسكريين.

وأشار أمزربة إلى أن ما يحدث أضر بشدة بميناء عدن، ومن شأنه أن يلحق أضرارًا بالغة بعمليات الشحن والتفريغ من وإلى الميناء.

وطالب في رسالة عاجلة للرئيس هادي بالتدخل السريع لفتح نشاط الميناء، الذي توقف نتيجة الإغلاق من قبل المعتصمين العسكريين الجنوبيين، ومنع دخول الموظفين.

واستمر إغلاق ميناءي الزيت والحاويات في العاصمة المؤقتة عدن من قبل معتصمين عسكريين يطالبون بصرف رواتبهم، ليدخل أسبوعه الثاني وسط اشتداد أزمة المشتقات النفطية التي تمتد من عدن الى محافظات مجاورة، نتيجة لهذا الإغلاق.

وبدأ عسكريون اعتصامهم المفتوح بالعاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من 90 يوما، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ عدة أشهر.

وقال امزربه في رسالته للرئيس: "نخاطب فخامتكم للتدخل السريع لفتح نشاط ميناء عدن الذي توقف نتيجة الإغلاق من قبل المعتصمين العسكريين".

وأضاف: "لقد تواصلنا مع جميع الجهات المعنية منذ اليوم الأول لقيام العسكريين بالاعتصام أمام بوابات الميناء، ونوهنا إلى خطورة بقاء المعصمين في تلك الأماكن، ومنعهم دخول الموظفين، والعمال، وخروج ودخول البضائع".

وأردف امزربه، "ها نحن اليوم عاجزون عن أداء مهامنا في مناولة البضائع، وتسليمها لتصل المستهلكين، بما فيها المواد الإغاثية، والأدوية، والمواد الغذائية سريعة التلف".

وأوضح أن هذا الوضع "تسبب بالإساءة المباشرة لسمعة موانئ عدن التي تعاني أصلا من ارتفاع رسوم الشحن البحري، وفرض أقساط عالية كتأمين ضد مخاطر الحرب".