أردوغان: شرعنة الإحتلال الإسرائيل إهانة ل صلاح الدين الأيوبي ونصرة القدس وإجلالها واجب كل مسلم غيور عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية جنوبي الحديدة رئيس ذربيجان يعلن تحرير 7 قرى على خط التماس مع أرمينيا القوى الوطنية الليبية توجه ستة مطالب للبعثة الأممية قبل مؤتمر جنيف إسرائيل تبعث برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي وهذا مضمونها أمين عام الجامعة العربية: لن تكون لتدخلات تركيا في المنطقة نهاية طيبة إجراءات مشددة في محاكمة الأغبري ب صنعاء ...ومعلومات صادمة أولى اتفاق سلام تاريخي في السودان ينهي عهد الحروب وتهنئة سعودية اتفاق لإنهاء أزمة المشتقات النفطية في عدن وزير الدفاع محمد المقدشي: سنواصل الكفاح حتى نصل مران ومأرب ستكون الانكسار الأخير للحوثي
رسالة من الرئيس التركي إلى "ندوة صلاح الدين الأيوبي" بالعاصمة أنقرة ـ أردوغان: نصرة القدس وإجلالها والغيرة عليها واجب كل مسلم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إن من يشرعن الاحتلال الإسرائيلي، ويوافق على خطة ضمها للقدس والأراضي الفلسطينية، ولا يعترف بحق إخوتنا الفلسطينيين، يهين صلاح الدين الأيوبي".
جاء ذلك في رسالة من الرئيس أردوغان إلى "ندوة صلاح الدين الأيوبي" بالعاصمة أنقرة.
ووصف أردوغان، صلاح الدين الأيوبي، بأنه قائد عاشق للقدس، وأن مكانته كبيرة ليس في قلوب المسلمين فحسب، بل حتى عند أعدائه.
وأكد أن الأمانة الأكبر التي تركها لنا صلاح الدين الأيوبي، هي القدس القبلة الثانية للمسلمين، بعد تحريرها من الصليبيين وإحلال السلام فيها.
وأشار أردوغان إلى أن نصرة القدس، وإجلالها والغيرة عليها، واجب كل مسلم.
وشدد على أهمية عقد ندوة باسم صلاح الدين الأيوبي، حول القدس، في فترة كثرت فيها خطوات التطبيع مع إسرائيل.