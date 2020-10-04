عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية جنوبي الحديدة

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم ، إلحاق خسائر فادحة في صفوف مليشيات "الحوثي خلال مواجهات في محافظة الحديدة .

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا هجوما من محورين على مركز مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة؛ دبابات ومدفعية وقاذفات صاروخية والطيران المسير".

وأكد "تمكن القوات المشتركة من سحق الهجوم، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وأجبرت البقية على الفرار".

وأشار إلى "تدمير آليات ومخزن ذخائرللمليشيات الحوثي خلال التصدي للهجوم".

إلى ذلك، قالت ألوية العمالقة إن "المليشيات الحوثي قنصوا امرأتين هما رمضانة محمد سنبل وصفاء حسن سالم جابر في قرية الحايط بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بأسلحة رشاشة متوسطة عيار 14.5 و12.7 مم، منازل المواطنين في مدينة حيس .

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر عسكري ل"مأرب برس" بسقوط قتلى وجرحى من القوات المشتركة والمليشيات الحوثية خلال مواجهات عنيفة دارت شرق وجنوب مديرية الدريهمي.

يأتي ذلك غداة معارك بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين اندلعت عقب شن الأخيرة هجوما واسعا في محوري المطار وكيلو 16 ومدينة الصالح جنوب وشرق مدينة الحديدة، أوقعت 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف المليشات، في حين قتل 5 جنود وأصيب 10 آخرون، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري.