رئيس ذربيجان يعلن تحرير 7 قرى على خط التماس مع أرمينيا

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أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة للبلاد حررت سبع قرى على خط التماس مع إقليم قره باغ.
وقال رئيس أذربيجان عن "قره باغ": هذه أرضنا ونضحي لاستعادتها وكتب علييف على تويتر "حرر الجيش الأذربيجاني اليوم قرى طاليش في ترتر ومهديلي وشخيرلي وأشاغي ماراليان وشايباي وجويشاغ في جبرائيل وأشاغي عبد الرحمنلي في مناطق فيزولي في أذربيجان".
وكان الرئيس الأذربيجان أعلن في وقت سابق عن تحرير قرية ماداغيز (سوغوفوشان) باتجاه أغديرين.
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وقرر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية.
وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره