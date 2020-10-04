رئيس ذربيجان يعلن تحرير 7 قرى على خط التماس مع أرمينيا القوى الوطنية الليبية توجه ستة مطالب للبعثة الأممية قبل مؤتمر جنيف إسرائيل تبعث برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي وهذا مضمونها أمين عام الجامعة العربية: لن تكون لتدخلات تركيا في المنطقة نهاية طيبة إجراءات مشددة في محاكمة الأغبري ب صنعاء ...ومعلومات صادمة أولى اتفاق سلام تاريخي في السودان ينهي عهد الحروب وتهنئة سعودية اتفاق لإنهاء أزمة المشتقات النفطية في عدن وزير الدفاع محمد المقدشي: سنواصل الكفاح حتى نصل مران ومأرب ستكون الانكسار الأخير للحوثي المتمرد ”شلال شائع“ يصل الرياض بعد شهرين من رفضه تسليم أمن عدن لـ”الحامدي“ بيان قوي اللهجة لمشائخ ووجهاء ”سقطرى“ يطالب بمغادرة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“
بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، برسالة عاجلة إلى الشعب العراقي.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، هنأت فيها الشعب العراقي، بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي.
نتقدم الى سكان العراق باحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة وتمنياتنا بعودة العراق الى احضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في خطى الملك فيصل الأول، رحمه الله
وقالت الخارجية الإسرائيلية: "نتقدم إلى سكان العراق بأحر التهاني بمناسبة حلول العيد الوطني العراقي، عسى أن يعيده عليكم بالخير والبركة".
وتمنت صفحة "إسرائيل بالعربية" عودة العراق إلى "أحضان التعددية والتسامح والتنوع الديني والثقافي، في خطى الملك فيصل الأول، رحمه الله".