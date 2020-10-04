أمين عام الجامعة العربية: لن تكون لتدخلات تركيا في المنطقة نهاية طيبة

الأحد 04 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "تركيا دخلت في مجموعة خلافات حادة مع أطراف إقليمية وعظمى بدرجة لن ينته الأمر لديها وقيادتها نهاية طيبة".

وتابع أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتدخل ضد مصر وسوريا، والعراق وليبيا عسكريا".

وأضاف أبو الغيط، "أردوغان يتدخل أيضا في القوقاز ما بين أذربيجان وأرمينيا، كما أنه يصطدم باليونان وقبرص، ويتهجم على شرق المتوسط في مناطق الغاز، مما جعل دولة كبيرة للغاية وذات تأثير مثل فرنسا تضطر لإيفاد مقاتلات لمناورات مع قبرص الصغيرة وترسل حاملة طائرات وزنها 85 ألف طن بـ 100 طائرة لشرق المتوسط"، على حد تعبيره.

وأشار أبو الغيط: "حتى إيطاليا التي كانت متفهمة للكثير من مواقف الرئيس التركي ذهبت لفرنسا فالجميع يقولون لأردوغان الآن سوف نعاقبك".

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية: "كثيرا ما أسأل نفسي لو كنت من معاوني الرئيس التركي ألم يتطلب الأمر مصارحته بذلك؟".