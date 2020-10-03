مخاوف من موجة ثانية لـ”كورونا“ والحكومة توجه بالاستعداد المبكر لها

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، السبت 3 اكتوبر/تشرين الاول، عن مخاوفها من انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا في البلاد التي تعاني تدهورا حادا في القطاع الصحي.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة ناصر باعوم خلال لقائه في مدينة عتق عاصمة شبوة (شرق اليمن) مع محافظها محمد صالح بن عديو، وقيادة مكتب الصحة بالمحافظة، وفق الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ).

وعبر باعوم، عن "مخاوفه من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في اليمن"، داعيا إلى "الاستعداد المبكر لها".

وفي سياق آخر ندد الوزير، "بمنع مليشيا الحوثي فرق حملات التحصين من تطعيم الأطفال ضد الشلل بمحافظة صعدة (شمال).

وقال إن ذلك "أدى إلى تواجد بؤر لفيروس شلل الأطفال القاتل، بعد أن تخلصت اليمن من مخاطره ، وإعلان خلوها منه في العام 2006".

وحتى مساء الجمعة، سجل اليمن 2.040 إصابة بفيروس كورونا، بينها 589 وفاة، و1.307 حالات تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.