وزيران مقيمان في الرياض يرفضان العودة الى مأرب ويغلقان تلفوناتهما بعد موافقتهما وتجهيز طائرة سعودية لنقلهما وثالث يعود بعد يومين من وصوله (تعرف عليهم) بيان قوي اللهجة لمشائخ ووجهاء ”سقطرى“ يطالب بمغادرة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ واشنطن بوست تكشف عن مخاوف في سلطنة عمان بخصوص قرارات السلطان هيثم بن طارق بشأن أبنائه سبعة أسئلة يمكنها تحديد ما إذا كانت الآلام أسفل الظهر علامة على حالة خطيرة المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن يوجه أقوى وأخطر تهديد للسعودية ميدل ايست: السودان ترسل 1000 ضابط وجندي الى اليمن قائد القوات البرية الروسية يكشف عن أحدث أسلحة روسيا تقرير أمريكي.. الإطاحة ببشار الأسد مرتبط بهذا الأمر زين الدين زيدان يكشف موقفه من التعاقد الجديد أزمة جديدة تتفاقم في عدن وتمتد الى محافظات مجاورة ودعوة للرئيس ”هادي“ تطالبه بتدخل عاجل
غادر الوفد الحكومي الوزاري، اليوم السبت 3 اكتوبر/تشرين الأول، محافظة مأرب (شرقي اليمن)، بعد سبعة أيام من وصوله للمشاركة في الاحتفالات بأعياد اليمنية سبتمبر وأكتوبر.
وبحسب مصادر رسمية فان وفداً يتكون من وزراء (الصحة، الرياضة، الأوقاف، الثقافة) وصل، اليوم، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، قادماً من مأرب لمشاركة أبناء المحافظة احتفالات الثورة اليمنية، وتدشين مشاريع تنموية في المحافظة التي تشهد نهضة شاملة.
والأحد 27 سبتمبر/أيلول، وصل وفد وزاري مكون من وزراء (الصحة، الأوقاف والإرشاد، الشباب والرياضة، الثقافة، الإعلام) الى مدينة مأرب قادمين من الرياض، للمشاركة في احتفالات 26 سبتمبر وافتتاح مشاريع تنموية.
وفيما عاد وزير الإعلام، معمر الارياني، الى الرياض بعد يومين من وصوله مأرب، استمر باقي الوفد حتى، اليوم، ثم غادر الى محافظة شبوة الحدودية مع مأرب (شرق اليمن).
ونقل مراسل ”شينخوا“ الصينية في اليمن، عن مصادر عليمة الاطلاع قولها، انه ”كان مقررا أن يغادر، السبت الماضي، من الرياض إلى مأرب سبعة وزراء، وتم تجهيز طائرة من الجانب السعودي لذلك“.
وأشارت المصادر الى ان ”وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار، ياسر الرعيني، ووزير حقوق الانسان، محمد عسكر، تخلفا في اللحظات الأخيرة، بل وأغلقا تلفوناتهما رغم موافقتهما مسبقا على السفر“.
وتزايدت مؤخراً مطالب اليمنيين بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزراء الحكومة وكافة قيادات "الشرعية" إلى أرض الوطن، حيث يرى اليمنيون أن عودتهم ستُعيد الأمل وتعيد البلاد إلى وضعها السابق، وستخفف كثيراً من معاناتهم الصعبة التي يعيشونها في ظل استمرار الحروب والصراعات الدامية.
وكثيرا من تعرّضت قيادات "الشرعية" والحكومة المعترف بها دوليا بمختلف مؤسساتها، لانتقادات حادّة بسبب انفصالها عن الواقع اليمني بفعل وجودها خارج البلاد وغيابها عن ساحة الفعل الحقيقي والعمل الميداني.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، يقيم الرئيس عبدربه منصور هادي وغالبية مسؤولي الحكومة في العاصمة السعودية الرياض، وعدد من العواصم الأخرى، الأمر الذي تسبب في انتقادات مستمرة من مكونات سياسية وناشطين داخل البلاد.