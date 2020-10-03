المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن يوجه أقوى وأخطر تهديد للسعودية

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم السبت، تهديدات جديدة إلى المملكة العربية السعودية، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة القادمة.

وقال المرشح الديمقراطي في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي، إن إدارته ستعيد تقييم العلاقات الأمريكية مع السعودية، وستنهي دعم واشنطن للحرب في اليمن، ولن تساوم على قيمها بهدف بيع الأسلحة أو شراء النفط.

وتأتي تصريحات "بايدن" بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال "خاشقجي" الذي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

وأضاف: "سأدافع عن حقوق الناشطين، والمنشقين السياسيين، والصحفيين حول العالم، ليقولوا ما يفكرون به دون خوف من المحاسبة والعنف".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قانون يقضي بحماية المعارضين السعوديين. وقال عضو الكونغرس الأمريكي، جيري كونولي، الخميس الفائت، إن القانون الجديد يهدف لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي، ومنع الاعتداءات المتكررة للمملكة ضد منتقديها.