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قائد القوات البرية الروسية يكشف عن أحدث أسلحة روسيا

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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يحتفل أفراد القوات البرية للجيش الروسي في 1 أكتوبر بعيدهم المهني وهو يوم القوات البرية.

وبهذه المناسبة أدلى مارشال القوات البرية، أوليغ ساليوكوف، بحديث لصحيفة " روسيسكايا غازيتا" حيث تحدث عن أحدث الأسلحة التي سلمتها ولا تزال تتسلمها قواته.

وقال إن مكافحة الدرونات تعد من أهم الوظائف التي تقوم القوات البرية بأدائها في ميدان القتال، مشيرا إلى أن صواريخ "أرض – جو" تكون أحيانا أغلى ثمنا مقارنة بدرونات تهاجمها. لذلك اتخذ قرار بتزويد منظومة "تور – إم 2" للصواريخ المضادة للجو بصاروخ رخيص صغير الحجم. وأشار كذلك إلى اختتام عملية تصميم واختبار منظومة "ديريفاتسيا – بي في أو" عيار 57 ملم للدفاع الجوي التي ستستخدم أيضا لمكافحة الدرونات.

. وقال إن القوات البرية ستتسلم نهاية العام الجاري عربات "بي إم بي 2 إم " المطورة المزودة ببرج "بيريجوك" المدرع والمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم ومنصات صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات التي تستطيع تدمير المدرعات الثقيلة والأهداف الجوية على مدى 10 كيلومترات. وأضاف إن عربة "بي إم بي 2 إم " المطورة تحولت إلى عربة برمائية حيث ازدادت إمكاناتها القتالية بمقدار 4 أضعاف.

وقال قائد القوات البرية إن المعدات الكثيرة التابعة لقواته تتزود حاليا بمحركات هجينة وأجهزة نقل الحركة الكهربائية، مشيرا إلى أن تلك المعدات التي تستخدم بطاريات حديثة عالية السعة تسمح برفع كميات الطاقة التي يستخدمها أفراد العربات القتالية وتزيد من استقلالها وتكيفها على مختلف ظروف القتال.

ثم تحدث المارشال عن تغير المظهر الخارجي للجندي الروسي الذي تسلم بزة "راتنيك" الحديثة التي ستزود بعد تحديثها بهيكل خارجي يزيد من إمكاناته الجسدية ودرونات صغيرة تساعده في استطلاع ميدان المعركة وتجنب إصابته بضربات الأسلحة المعادية .

 وأعلن قائد القوات البرية أن وحدات المدفعية ستتسلم بدءا من عام 2022 أنواعا مختلفة من المدافع الحديثة للجيل الجديد وذلك في إطار مشروع "نابروسوك" المستقبلي.

ولم يستبعد تزويد الدبابات بمدافع ذات عيار أكبر، مع العلم أن كل الدبابات الروسية تزود حاليا بمدافع عيار 125 ملم. أما عربات "بي إم بي" فيرجح أن تنتقل من مدافع عيار 30 ملم إلى مدافع عيار 57 ملم.

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