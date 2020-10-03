تقرير أمريكي.. الإطاحة ببشار الأسد مرتبط بهذا الأمر

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كشفت قناة أمريكية عن ارتباط مصير رأس النظام السوري بشار الأسد، بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحزبين المتنافسين الديمقراطي والجمهوري.
وتطرقت القناة إلى الطريقة التي من الممكن أن يتعامل بها مرشح كل حزب مع نظام الأسد في حال فوزه بالانتخابات المقبلة،
وما يمكن أن يتغير إقليميًّا وينعكس على الواقع السوري. وأشارت القناة إلى أن فوز الديمقراطيين بقيادة المرشح "جو بايدن" سينعش نظام الأسد، حيث أنه سيرفع العقوبات عن إيران، وسيعيد العمل بالاتفاق النووي الإيراني، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الأسد ونظامه.
وأضاف التقرير أنه في حال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" لولاية رئاسية جديدة فسينعكس فوزه سلبيًّا على النظام السوري، وسيعني مزيدًا من الحصار له. وأوضح تقرير القناة الأمريكية أن المرشح الديمقراطي "بايدن" لم يشر إلى سوريا ضمن استراتيجيته في التعامل مع ملفات المناطق العربية، ولم يتحدث عن طبيعة سياسته في عموم المنطقة.
يذكر أن السياسة الأمريكية في سوريا تميزت بالتخبط وعدم الاستقرار على موقف ثابت تجاه النظام السوري ومصير رأسه بشار الأسد، فخلال قرابة العشر سنوات من عمر الثورة ارتفع سقف المطالب لدرجة المطالبة بتنحي الأسد، ليتدرج فيما بعد ويصل للحث على إجراء تسوية سياسة مع وجود رأس النظام