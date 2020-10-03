أزمة جديدة تتفاقم في عدن وتمتد الى محافظات مجاورة ودعوة للرئيس ”هادي“ تطالبه بتدخل عاجل

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أبلغت إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن (جنوب اليمن)، السبت 3 اكتوبر/تشرين الأول، الرئيس عبد ربه هادي منصور، توقف أنشطة موانئ في المدينة بسبب اعتصام عسكريين أمام بواباتها.
جاء ذلك في رسالة من محمد علوي امزربه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ للرئيس هادي.
ويستمر إغلاق ميناءي الزيت والحاويات في العاصمة المؤقتة عدن من قبل معتصمين عسكريين يطالبون بصرف رواتبهم، ليدخل أسبوعه الثاني وسط اشتداد أزمة المشتقات النفطية التي تمتد من عدن الى محافظات مجاورة، نتيجة لهذا الإغلاق.
وبدأ عسكريون اعتصامهم المفتوح بالعاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من 90 يوما، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ عدة أشهر.
وقال امزربه في رسالته: "نخاطب فخامتكم للتدخل السريع لفتح نشاط ميناء عدن الذي توقف نتيجة الإغلاق من قبل المعتصمين العسكريين".
وأضاف: "لقد تواصلنا مع جميع الجهات المعنية منذ اليوم الأول لقيام العسكريين بالاعتصام أمام بوابات الميناء، ونوهنا إلى خطورة بقاء المعصمين في تلك الأماكن، ومنعهم دخول الموظفين، والعمال، وخروج ودخول البضائع".
وأردف امزربه، "ها نحن اليوم عاجزون عن أداء مهامنا في مناولة البضائع، وتسليمها لتصل المستهلكين، بما فيها المواد الإغاثية، والأدوية، والمواد الغذائية سريعة التلف".
وأوضح أن هذا الوضع "تسبب بالإساءة المباشرة لسمعة موانئ عدن التي تعاني أصلا من ارتفاع رسوم الشحن البحري، وفرض أقساط عالية كتأمين ضد مخاطر الحرب".
وتضم عدن 11 ميناء، وبدأ المحتجون في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي بإغلاق بوابات 3 منها وهي الزيت بحي البريقه، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا بحي المعلا"، إلى أن أغلقوا ميناء عدن.
ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر معاشاتهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة الملايين من الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.