الاعلان عن حملة شعبية الكترونية لدعم الجيش الوطني ودعوة للتفاعل معها

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة الاسناد الشعبي، السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول، عن انطلاق حملة شعبية الكترونية لدعم واسناد الجيش الوطني في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان لهيئة الاسناد الشعبي، فان الحملة التي ستنطلق عند تمام الساعة الثامنة مساء السبت تحت هاشتاق #اسناد_الجيش الوطني_واجب_الجميع ، انطلاقا من مسئولياتها الوطنية والتاريخية وفي إطار مهامها في دعم واسناد الجيش في معركته لدحر الانقلاب الحوثي وانهاء المشروع الإمامي السلالي، واستعادة الدولة وعودة الشرعية.

ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام من قنوات وصحف وإذاعات ومواقع إخبارية "الرسمية والحزبية والأهلية" إلى إنجاح هذه الحملة و تحقيق أهدافها في اسناد الجيش بكل ما تتطلبه معركة التحرير لاستعادة الوطن ووأد المشروع الإيراني في اليمن وأداته الإرهابية المتمثلة في مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحثت كل الساسيين والصحفيين والإعلاميين والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي على دعم الحملة الالكترونية لإسناد الجيش الوطني، مهيبة بكل احرار اليمن الى التفاعل مع هذه الحملة بما يعكس التلاحم الشعبي مع الجيش الوطني في مواجهة التحديات ودحر المليشيات كونها مسئولية الجميع.

