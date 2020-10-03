انتشال شابة سعودية من سيارتها بعد غرقها في وادي العرج

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أعلنت فرق الدفاع المدني في مدينة الطائف في السعودية، العثور على جثة الفتاة التي جرفها سيل وادي العرج مساء أمس، بمشاركة ومساندة من الفرق التطوعية.
وفي التفاصيل، ورد عدد من البلاغات إلى فرق الدفاع المدني الذي تعامل معها بحرفية ولم تسفر عن إصابات، عدا حالة واحدة لسيارة تقودها فتاة جرفها السيل بوادي العرج بمدينة الطائف.
وفور ورود البلاغ باشرت الفرق المختصة عملية البحث، وتم انتشال جثة الفتاة فجر اليوم، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.
وشهدت مدينة مكة المكرمة وعدد من المناطق، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تسببت بعضها بسيول قوية.