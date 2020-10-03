عاجل: انتصارات كبيرة لقوات ”الشرعية“ وقبائل ”الجدعان“ غربي مأرب بغطاء جوي مكثف لطيران التحالف (تعرف على المناطق الشاسعة والاستراتيجية التي تم تحريرها)

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أعلن الجيش الوطني، السبت 3 اكتوبر/تشرين الأول، تمكن قواته ورجال القبائل من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة الشعبية من قبائل الجدعان تمكنوا من تحرير عدداً من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية في "جبهة المخدرة" خلال هجوم خاطف غربي مأرب.
مصادر عسكرية أخرى قالت ان المناطق التي أحكمت قوات الجيش وقبائل الجدعان السيطرة عليها هي: منطقة "الزبرة" بالكامل وسوق "دحومة" وجبل "تبين" الإستراتيجي والمواقع المحيطة بها في جبهة المخدرة التابعة لمديرية مدغل.
وأشار بيان الجيش إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بنيران الجيش الوطني، وطيران تحالف دعم الشرعية، مؤكدا انه تم أسر عدد من عناصر الحوثي، وأن غارات لطيران التحالف دمرت 4 أطقم وعربتين ودبّابة في جبهة المخدرة.
وتشهد محافظة مأرب مواجهات عنيفة منذ أشهر بعد هجوم واسع شنه الحوثيون على أطراف المحافظة بهدف اسقاطها، لكن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم الحوثيين وتحرير العديد من المناطق.