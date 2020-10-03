عاجل: التربية بصنعاء تعلن موعد بدء العام الدراسي وانتظام الطلاب في المدارس

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اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء،اليوم السبت بدء العام الدراسي في 4 اكتوبر الجاري.
وطبقا للتقويم المدرسي (اطلع عليه مأرب برس)؛ حددت التربية بصنعاء يوم 17 اكتوبر موعدا لانتظام الطلاب في مدارسهم، فيما تبدأ عملية القيد والتسجيل في 4 اكتوبر.
وكانت التربية والتعليم في الحكومة الشرعية قد بدأت العام الدراسي في المحافظات المحررة في سبتمبر الماضي.
حيث حددت يوم السادس من سبتمبر بداية الدراسة للمرحلة الثانوية وفقاً للتقويم الوزاري، فيما تبدأ الدراسة للمرحلة الأساسية في الرابع من أكتوبر وهو نفس اليوم الذي اعلنت عنه التربية بصنعاء لبدأ العام الدراسي ويصادف غدا الاحد.