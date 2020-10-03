أردوغان يتوعد بتنفيذ عملية عسكرية جديدة.. ويهدد خصومه عاجل: انتصارات كبيرة لقوات ”الشرعية“ وقبائل ”الجدعان“ غربي مأرب بغطاء جوي مكثف لطيران التحالف (تعرف على المناطق الشاسعة والاستراتيجية التي تم تحريرها) عاجل: التربية بصنعاء تعلن موعد بدء العام الدراسي وانتظام الطلاب في المدارس الدولار بـ 610 في صنعاء.. آخر تحديث بأسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني 1000 قتيل حوثي بينهم 215 من القيادات البارزة.. صنعاء الأولى من حيث الخسائر أول ظهور لترمب بعد اصابته بكورونا وهذا ما قاله اول جلسات محاكمة قتلة الأغبري ومأرب برس ينشر نص قرار الاتهام.. الاعدام لخمسة ومعاقبة البقية واحضار الفارين من وجه العدالة التصعيد العسكري بين أذربيجان وأرمينيا وأخر التطورات في سير المعارك ودعوة فرنسية لمحادثات سلام وفاة نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أضرم زوجها النار بها أثناء بث مباشر لن تصدق....ماذا يحصل عند التخلي عن تناول اللحم نهائياً
اسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم السبت 3 اكتوبر:
*في صنعاء
شراء الدولار 610
بيع الدولار 613
شراء السعودي 160.80
بيع السعودي 161.30
*في عدن
شراء الدولار 810
بيع الدولار 813
شراء السعودي 213
بيع السعودي 214