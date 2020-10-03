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الدولار بـ 610 في صنعاء.. آخر تحديث بأسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم السبت 3 اكتوبر:

*في صنعاء

 شراء الدولار 610

بيع الدولار 613

شراء السعودي 160.80

بيع السعودي 161.30

*في عدن

 شراء الدولار 810

بيع الدولار 813

شراء السعودي 213

بيع السعودي 214

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