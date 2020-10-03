1000 قتيل حوثي بينهم 215 من القيادات البارزة.. صنعاء الأولى من حيث الخسائر

السبت 03 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قتل نحو 1000 بينهم 215 قيادياً حوثيا ينتحلون رتبا عسكرية خلال شهر سبتمبر الماضي،طبقا لاحصائية لموقع الجيش.

وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر كبيرة ابتداءا بجبهات القتال المختلفة في أطراف محافظة مأرب، ومرورا بجبهات محافظتي الجوف، والبيضاء، وجبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، ووصولاً إلى المعارك الدائرة في جبهات محافظة الضالع.

وتلقت المليشيا الحوثية خلال الشهر الماضي خسائر بشرية كبيرة.

وتشير الإحصائيات إلى أن المليشيا المتمردة تكبدت في تلك الجبهات أكثر من 1000 قتيل بينهم عشرات القيادات الميدانية، وتؤكد أن المليشيا شيعت فقط خلال الفترة ذاتها قرابة 700 عنصر بينهم (215) من قياداتها الميدانية المنتحلة رتبا عسكرية كبيرة التي لقيت مصرعها.

في شهر سبتمبر، شهدت 13 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة المليشيا العشرات من عمليات التشييع التي نفذها الحوثيون لعناصرهم القتلى والذين لقوا مصرعهم في مواجهات مع أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وكذا جراء ضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

صنعاء المحافظة وأمانة العاصمة، حظيتا بأكبر عدد من خسائر المليشيا الحوثية البشرية، تشير عمليات التشييع التي شهدتها إلى أنها شهدت تشييع ما لا يقل عن 285 عنصراً من قتلى المليشيا الحوثية بينهم 119 قيادياً رفيعاً.

وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة صعدة بـ80 قتيلاً، بينهم 18 قيادياً، فيما جاءت في المرتبة الثالثة محافظة ذمار بـ69 قتيلاً بينهم 11 قيادياً، فيما محافظة حجة احتلت المرتبة الرابعة وبلغ عدد القتلى فيها 70 قتيلاً بينهم 21 قيادياً، ثم محافظة عمران في المرتبة الخامسة بـ54 قتيلاً بينهم 15 قيادياً.

وسادسا جاءت محافظة إب، والتي نالت نصيبها بـ48 قتيلاً بينهم 4 قيادات، في حين جاءت محافظة المحويت في المرتبة السابعة بـ42 قتيلاً بينها 14 قيادياً برتب عسكرية مختلفة، والمرتبة الثامنة كانت لمحافظة البيضاء بـ33 قتيلاً بينهم 4 قيادات.

وتاسعاً احتلت محافظة الحديدة بـ22 قتيلاً، فيما عاشرا جاءت محافظة تعز ب 14 قتيلا وفي الـ11 محافظة ريمة بعدد 6 قتلى، وفي المرتبة الـ12 محافظة الضالع بعدد 25 قتيلاً، وأخيرا كانت محافظة الجوف بأكثر من 50 قتيل، بينهم 9 قيادات ميدانية.

وحصدت المعارك الدائرة بين القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي المتمردة من جهة أخرى، ما لا يقل عن (215) قيادياً ينتحلون رتبا عسكرية.

وتؤكد الإحصائيات من بين قتلى قيادات المليشيا الحوثية (3) قيادات ينتحلون رتبة لواء، فيما بينهم ما لا يقل عن (20) قيادياً ينتحلون رتبة عميد، و(28) قيادياً ينتحلون رتبة عقيد، وما لا يقل عن (32) ينتحلون رتبة مقدم، و(27) آخرين ينتحلون رتبة رائد، فيما الـ(115) البقية ينتحلون رتب نقيب، وملازم، ومساعد.